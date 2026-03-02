El cantante Josi Cuén se somete a cirugía de cuerdas vocales en gira

El cantante Josi Cuén atraviesa un momento delicado en plena gira "Juntos", proyecto que comparte con Jorge Medina, luego de someterse a una intervención quirúrgica relacionada con sus cuerdas vocales.

El ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón fue operado el pasado 25 de febrero tras presentar inflamación y molestias persistentes en su aparato vocal, situación que encendió las alertas tanto en su equipo médico como entre sus seguidores.

De acuerdo con información compartida por el propio artista y su entorno, el procedimiento fue ambulatorio y de corta duración, pero requirió atención inmediata para evitar complicaciones mayores. La decisión se tomó luego de evaluar el desgaste acumulado por meses de presentaciones continuas dentro de la exitosa gira que actualmente realiza junto a Medina.

Detalles de la intervención quirúrgica

La intervención se realizó con láser directamente en las cuerdas vocales. Aunque estaba contemplada médicamente, adquirió carácter de urgencia debido a los síntomas que el intérprete venía arrastrando desde hace varias semanas.

Pronóstico y recuperación

Especialistas señalaron que, a diferencia de cirugías de mayor complejidad, el procedimiento fue rápido y con un pronóstico favorable. Se estima un periodo de recuperación aproximado de tres semanas, siempre y cuando el cantante mantenga reposo vocal absoluto y siga estrictamente las indicaciones médicas, con el objetivo de proteger y preservar su voz.