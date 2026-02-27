Jasiel Núñez y Marca MP lanzan su sencillo Todo Es Diferente

Jasiel Núñez y Marca MP presentan su sencillo "Todo Es Diferente"

Tras el lanzamiento de su álbum LO APRENDÍ EN LA LECA, Jasiel Núñez abre una nueva etapa en su carrera con "Todo Es Diferente", colaboración junto a Marca MP que ya está disponible en plataformas digitales junto con su video oficial.

El tema muestra una faceta más contemporánea del cantante, quien continúa explorando nuevas sonoridades sin alejarse de sus raíces en la música mexicana. En esta ocasión, fusiona la esencia del regional con matices de pop alternativo, logrando un sonido fresco que acompaña una narrativa introspectiva.

"Todo Es Diferente" aborda temas como la identidad, el crecimiento personal y los cambios que llegan con la exposición pública. A través de una interpretación honesta, Jasiel reflexiona sobre lo que implica evolucionar artísticamente sin perder la conexión con su origen. La participación de Marca MP aporta una carga emotiva que equilibra intimidad y fuerza interpretativa.

Un video con esencia urbana y nostálgica

El videoclip que acompaña al sencillo refuerza la atmósfera del tema. En él, ambos artistas recorren la Ciudad de México en una aventura nocturna, en medio de luces urbanas y momentos espontáneos de camaradería.

Grabado con una estética tipo VHS, el material apuesta por una vibra nostálgica que resalta la autenticidad y la complicidad entre los músicos, mostrando un lado más relajado y natural de su dinámica.

Con este lanzamiento, Jasiel Núñez continúa consolidando una etapa de evolución artística en la que busca ampliar su propuesta musical, fusionando influencias actuales con la esencia que lo ha definido dentro del género.