Christian Nodal revela detalles de su nuevo disco Fierrofly

Christian Nodal sorprendió a sus seguidores este jueves al revelar detalles de su nuevo álbum, que incluirá 14 canciones inéditas y promete ser uno de los lanzamientos más esperados del año en el género regional mexicano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el cantante compartió la lista completa de los temas acompañada del mensaje: "¿Querían música? Fierrofly". La frase resume la energía con la que Nodal planea iniciar su año musical y confirma que 2026 será un año de alta actividad para el artista, con más lanzamientos por venir.

Lista de canciones revelada

Entre los 14 temas que conforman el álbum se encuentran:

- Si yo tuviera

- Modo frágil

- Miel con licor

- Lo de andar dolido

- Amor

- Bandera blanca

El tema "Amor" ha generado especial expectativa, ya que muchos fans lo vinculan con su esposa, Ángela Aguilar, y también con tendencias virales en redes sociales. Además, aunque aún no se han confirmado colaboraciones, se espera que el disco incluya invitados especiales que aporten más sorpresas.