Edwin Luna aclara comparaciones con Christian Nodal tras su cambio de imagen

En medio de críticas por su cambio de imagen, Edwin Luna rompió el silencio sobre las constantes comparaciones con Christian Nodal, luego de que usuarios en redes señalaran un supuesto parecido entre ambos.

¿Qué dijo Edwin Luna sobre las comparaciones?

El vocalista de La Trakalosa de Monterrey aseguró que no busca imitar a nadie y que este tipo de comentarios son normales cuando un artista decide reinventarse. "Siempre que te atreves a hacer un cambio habrá comparaciones. La esencia no se pierde y no se puede imitar", expresó.

Detalles sobre su nueva imagen

Luna también destacó el respeto que siente por Nodal, a quien calificó como un artista talentoso, aunque aclaró que muchas de las críticas surgen por elementos como el uso de sombrero, algo que —dijo— forma parte de la cultura de su ciudad natal, Monterrey.

Además, explicó que su nueva apariencia es resultado de cambios personales, como la pérdida de peso y un tratamiento capilar que incluso le provocó la aparición de barba y bigote, algo inusual en él.

Finalmente, el cantante dejó claro que, pese a los comentarios, se siente cómodo con su nueva imagen y considera que estos cambios forman parte de su evolución: "todo sirve para reinventarse."