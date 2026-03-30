Sergio Mayer busca ser jefe de Gobierno de la CDMX tras polémica

¿De LCDLF a la jefatura de gobierno? Sergio Mayer apunta a la Jefatura de Gobierno de la CDMX

Tras la polémica por su participación en La Casa de los Famosos, Sergio Mayer dejó claro que no se aleja de la política, sino todo lo contrario: busca fortalecer su camino rumbo a un objetivo mayor, gobernar la Ciudad de México.

Durante una entrevista con el periodista José Luis Guerra, el también exintegrante de Garibaldi confesó que le gustaría convertirse en jefe de Gobierno, aunque subrayó que se trata de un proyecto a largo plazo.

"Me encantaría ser jefe de Gobierno", expresó, al tiempo que explicó que su aspiración podría concretarse dentro de aproximadamente 12 años, periodo en el que planea seguir preparándose.

Reacciones a sus declaraciones

Sus declaraciones generaron diversas reacciones, especialmente porque recientemente solicitó licencia a su cargo como diputado federal para integrarse al reality de Telemundo, decisión que desató críticas tanto del público como al interior de Morena.

Incluso, el partido inició un proceso interno en su contra a través de su Comisión de Honestidad y Justicia, que derivó en la suspensión temporal de algunos de sus derechos partidarios, lo que mantiene a Mayer en el centro de la conversación pública.