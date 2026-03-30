Peso Pluma y Kanye West lanzan 'Last Breath': fusión musical

Peso Pluma lleva el sello mexicano a su colaboración con Kanye West

La música global suma una inesperada pero potente colaboración con el lanzamiento de "Last Breath", tema que une a Peso Pluma y Kanye West, estrenado el pasado 28 de marzo como parte del álbum Bully.

La canción destaca por su fusión de idiomas y estilos, combinando inglés y español con sonidos que van del rap a los corridos tumbados, además de incorporar matices de salsa gracias a la participación del músico Poncho Sánchez. El resultado es una propuesta fresca que refleja la diversidad musical actual.

¿Qué elementos culturales incluye el videoclip?

Más allá del sonido, la colaboración resalta por su fuerte identidad mexicana. En el apartado visual, el videoclip presenta elementos representativos como la lucha libre, máscaras y referencias a El Chapulín Colorado, icónico personaje creado por Roberto Gómez Bolaños.

¿Cuál es la estética del video?

Con una estética en blanco y negro, el video desarrolla una narrativa simbólica de desamor, fusionando lo urbano con lo regional mexicano y consolidando una propuesta que apunta a dejar huella en la escena internacional.