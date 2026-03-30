Grupo Marca Registrada y Grupo Primer Grado lanzan nuevo éxito: 'Todo A Su Tiempo'

'"´Todo A Su Tiempo´: el nuevo éxito de Grupo Marca Registrada y Grupo Primer Grado"

El género Regional Mexicano sigue sumando éxitos, y esta vez con el lanzamiento de "Todo A Su Tiempo", una poderosa colaboración entre Grupo Marca Registrada y Grupo Primer Grado, que ya se perfila como uno de los temas más destacados del momento.

Esta canción logra una combinación acertada de estilos, donde ambas agrupaciones imprimen su esencia y logran conectar de manera auténtica con el público. Su impacto ha sido inmediato, posicionándose con fuerza en plataformas digitales y ganando presencia en la programación de distintas estaciones de radio en el país.

¿Qué mensaje transmite 'Todo A Su Tiempo'?

"Todo A Su Tiempo" no solo destaca por su sonido, sino también por su mensaje. A través de una narrativa emotiva, invita a reflexionar sobre la importancia de esperar el momento adecuado para que las cosas sucedan, consolidándose como una propuesta sólida dentro del género.