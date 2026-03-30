Natanael Cano celebra su cumpleaños 25 con fiesta privada

El cantante Natanael Cano festejó su cumpleaños número 25 con una celebración privada que reunió a amigos, familiares y figuras del regional mexicano en un evento con formato de concierto.

La noche estuvo marcada por la música en vivo, donde el propio artista subió al escenario para interpretar algunos temas, incluyendo "El Karma", canción popularizada por Ariel Camacho. Además, compartió escenario con invitados como Chente Guerrero, creando un ambiente cercano y lleno de energía.

El evento reunió a amigos y figuras del regional mexicano

Entre los asistentes también destacaron agrupaciones como Los Migueles, Los Hijos de Barrón y Inocente Guerrero López, quienes se sumaron a la celebración.

Natanael Cano y su estilo característico

El evento se llevó a cabo en un recinto privado con un montaje sencillo, pero adaptado como concierto, reflejando el estilo característico de Cano: una combinación de fiesta, música y convivencia con su círculo más cercano.