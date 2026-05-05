Ángela y Leonardo Aguilar también enfrentan problemas en sus presentaciones

La gira de Pepe Aguilar en Estados Unidos ha sufrido un giro inesperado, pasando de un ambicioso calendario de 10 fechas a mantener solo una presentación confirmada. La reducción responde a cancelaciones y una baja demanda en la venta de boletos.

Durante marzo, varios conciertos desaparecieron de plataformas como Ticketmaster sin previo aviso, mientras que otros fueron marcados oficialmente como cancelados. Ciudades como Houston, Santa Ynez, Temecula y Atlantic City se vieron afectadas, con reembolsos automáticos para los compradores. Hasta ahora, únicamente sigue en pie la fecha del 12 de julio en Vienna, Virginia, aunque con una amplia disponibilidad de entradas.

¿Qué ha dicho Pepe Aguilar sobre las cancelaciones?

Uno de los aspectos que más ha generado conversación es la falta de una postura oficial por parte del cantante, lo que ha alimentado la especulación en redes sociales. En el entorno digital, las críticas hacia la dinastía Aguilar han aumentado en los últimos meses, especialmente tras la relación de Ángela Aguilar con Christian Nodal, un tema que ha dividido opiniones entre el público.

Impacto en la familia Aguilar

La situación no es exclusiva de Pepe Aguilar. Sus hijos, Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar, también han enfrentado dificultades en sus presentaciones en territorio estadounidense. En Albuquerque, Nuevo México, Leonardo registró una baja asistencia, lo que llevó a la distribución de boletos gratuitos. El propio artista minimizó lo ocurrido, señalando que este tipo de situaciones pueden suceder.

En el caso de Ángela, su gira "Libre Corazón" en 2025 reportó estrategias como promociones 4x1 y niveles de asistencia variables en distintos recintos, reflejando un comportamiento irregular en la respuesta del público.

Comparativa con otros artistas

El contraste con otros artistas del mismo circuito ha intensificado el debate. Por ejemplo, la cantante Cazzu ha logrado agotar múltiples fechas en Estados Unidos con su gira "Latinaje", evidenciando diferencias en convocatoria.

Este panorama ha abierto una conversación más amplia sobre los cambios en el gusto del público latino en Estados Unidos, donde factores como la percepción en redes sociales, la narrativa mediática y la conexión con nuevas audiencias influyen cada vez más en el éxito de las giras.