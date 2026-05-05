Majo Aguilar aclara su relación con Ángela Aguilar: ¿Hay envidia?

Majo Aguilar aclara si siente envidia de Ángela Aguilar y habla sin rodeos sobre su relación

La relación entre Majo Aguilar y Ángela Aguilar ha sido motivo de especulación, especialmente porque ambas desarrollan su carrera dentro del regional mexicano. Aunque actualmente no se muestran cercanas, las dos han negado en distintas ocasiones que exista una rivalidad.

Ángela, hija de Pepe Aguilar, ha señalado que entre ellas existe un vínculo familiar desde la infancia, recordando momentos compartidos y asegurando que le tiene cariño, además de desearle éxito en su carrera.

¿Qué dijo Majo Aguilar sobre su relación con Ángela?

Por su parte, Majo mantiene una postura similar, aunque no ha evitado responder a cuestionamientos incómodos. En una ocasión, al ser cuestionada sobre si asistiría a la boda religiosa de su prima con Christian Nodal, reaccionó de forma tajante, lo que volvió a encender los rumores de distanciamiento.

Respecto a las comparaciones y supuesta envidia, Majo fue clara al desmentir cualquier conflicto. Esto luego de que resurgiera un antiguo video donde hacía comentarios negativos sobre Ángela como parte de una dinámica en un programa. La cantante explicó que se trató de una broma de hace años, cuando apenas iniciaba su carrera, y que fue sacada de contexto.

"Respeto absolutamente a Ángela. Piensan que tengo algo contra ella, pero para nada", aseguró. Además, explicó que, aunque hoy no mantienen una comunicación constante, no existe ningún problema entre ellas: "Cada quien está en sus cosas, es normal. Yo le tengo mucho respeto y deseo que todo le vaya muy bien".

Posible colaboración con Emiliano Aguilar

En otro tema, Majo también habló sobre una posible colaboración con su primo Emiliano Aguilar. Aunque confirmó que han platicado al respecto, aclaró que no hay nada concreto por el momento. Señaló que prefiere no involucrarse en situaciones familiares complejas y mantener una postura neutral, destacando el cariño que siente por todos los integrantes de la familia Aguilar.