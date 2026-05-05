Julión Álvarez arrasa en Metepec y Tepatitlán con llenos totales

Julión Álvarez volvió a demostrar por qué es una de las figuras más queridas del regional mexicano, al conquistar con llenos totales dos de los palenques más importantes del país durante el pasado fin de semana.

Julión Álvarez arrasa en Metepec

La madrugada del sábado, el cantante hizo vibrar el Palenque de Metepec con un espectáculo que generó gran expectativa. Desde el inicio, el público se volcó en entusiasmo, coreando cada uno de sus éxitos y creando una atmósfera inigualable.

Uno de los momentos más memorables de la noche llegó con la aparición sorpresa de Remmy Valenzuela, quien se unió al escenario para interpretar a dueto un par de canciones, provocando una ovación generalizada.

Éxito en Tepatitlán

El éxito se repitió la madrugada del domingo en el Palenque de Tepatitlán, donde nuevamente se registró un lleno absoluto. Con su inconfundible carisma y ataviado con traje de charro, Julión Álvarez ofreció un espectáculo de más de dos horas, agradeciendo en todo momento el cariño de sus seguidores.

Con estas presentaciones, el artista no solo reafirma su enorme poder de convocatoria, sino también su lugar como uno de los grandes consentidos del público en los escenarios más importantes de México.