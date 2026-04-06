Concierto en Texas: Pepe Aguilar enfrenta abucheos de fans

El cantante Pepe Aguilar vivió un momento polémico tras ser invitado por Peso Pluma durante su concierto en Frost Bank Center, en San Antonio.

La noche del 3 de abril, Aguilar subió al escenario para interpretar temas como "El Rey" y "Por Mujeres como tú", logrando que gran parte del público cantara junto a él. Sin embargo, en medio de su intervención, algunos asistentes comenzaron a abuchearlo.

Pese a la reacción dividida, el intérprete continuó su discurso y agradeció la invitación, destacando el orgullo que representó compartir escenario con el artista.

"Es un tremendo orgullo que me haya invitado", expresó, además de reconocer el impacto internacional de Peso Pluma en la música mexicana.

Reacciones al abucheo de Pepe Aguilar

El momento, captado en video y difundido en redes sociales, ha generado diversas reacciones entre los fans, evidenciando la diversidad de opiniones dentro del público.