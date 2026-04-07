Rumores de romance entre Santa Fe Klan y la boxeadora Camila Zamorano

Aseguran que Santa Fe Klan podría tener un romance con una boxeadora sonorense.

El cantante Santa Fe Klan ha generado revuelo en redes sociales tras ser vinculado sentimentalmente con la joven boxeadora sonorense Camila Zamorano.

Las especulaciones surgieron luego de que circularan fotografías y videos donde ambos aparecen juntos en Hermosillo, Sonora. Además, el artista habría sorprendido a la deportista con una serenata, lo que avivó aún más los rumores de un posible romance.

De acuerdo con el material difundido, el rapero —cuyo nombre real es Ángel Jair Quezada Jasso— visitó la colonia Pueblitos, al norte de la ciudad, acompañado de músicos y equipo de sonido para ofrecer un gesto romántico a la joven pugilista.

La presencia del cantante no pasó desapercibida entre vecinos y seguidores, quienes se acercaron para presenciar el momento e incluso tomarse fotografías con él.

La carrera de Camila Zamorano

Aunque el posible romance ha captado la atención del público, Camila Zamorano ha destacado recientemente por su desempeño en el boxeo. Con apenas 18 años, ya ostenta el título mundial de peso átomo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), consolidándose como una de las promesas más importantes del deporte en México.

Rumores y especulaciones

Hasta ahora, ninguno de los dos ha confirmado una relación sentimental ni ha dado declaraciones al respecto. Sin embargo, seguidores continúan atentos a sus redes sociales, donde esperan que en las próximas semanas se aclare la situación.