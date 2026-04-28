Karely Ruiz defiende su triunfo ante Kim Shantal en Supernova

La influencer Karely Ruiz rompió el silencio luego de la polémica que generó su victoria ante Kim Shantal en el evento Supernova Genesis, realizado el pasado 26 de abril.

El combate fue uno de los más comentados de la noche, ya que en redes sociales surgieron dudas sobre la decisión de los jueces, con algunos usuarios señalando que el resultado pudo haber sido injusto.

¿Qué declaró Karely Ruiz sobre su victoria?

Ante esto, Karely utilizó sus redes sociales para defender su triunfo y responder a las acusaciones de que la pelea habría sido "arreglada". La creadora de contenido aseguró que ya esperaba ese tipo de comentarios y negó cualquier irregularidad.

También explicó que su participación se dio de última hora, tras la baja de Lupita Villalobos, y que solo tuvo un mes para prepararse, además de enfrentar compromisos personales previos al combate.

"Ya se habían tardado...", expresó, al referirse a las críticas, destacando las condiciones en las que llegó a la pelea.

¿Qué acciones tomará Karely Ruiz en el futuro?

Finalmente, Karely Ruiz afirmó que no necesita "comprar cinturones" y advirtió que podría rechazar futuras invitaciones para evitar este tipo de polémicas. Aun así, reconoció el esfuerzo de su rival, señalando que subir al ring en dos ocasiones también es un logro.