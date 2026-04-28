Rumores de demanda contra HotSpanish por La Mansión VIP

Una nueva controversia rodea al reality La Mansión VIP, luego de que surgieran versiones sobre una posible demanda en contra de su creador, HotSpanish. De acuerdo con reportes recientes, la productora Endemol —responsable de formatos como Big Brother y La casa de los famosos— estaría analizando acciones legales por supuestas similitudes entre sus programas y este proyecto digital.

La Mansión VIP: Un formato que ha generado conversación

La Mansión VIP es un reality transmitido a través de YouTube que reúne a influencers y celebridades para convivir durante 30 días. A diferencia de otros formatos, el público puede apoyar a sus participantes favoritos mediante donaciones en tiempo real, lo que influye directamente en la dinámica del programa.

El proyecto también se distingue por la entrada de nuevos concursantes cada semana y un premio final de dos millones de pesos, además de una estructura más flexible en comparación con otros realities tradicionales.

Críticas y señalamientos

Más allá de su popularidad en redes sociales, el programa no ha estado exento de críticas. La primera eliminada, Niurka Marcos, acusó al creador de supuestos favoritismos y de incumplir acuerdos con los participantes. HotSpanish ha rechazado estas versiones e incluso se ha mencionado que podría tomar acciones legales en respuesta.

Posible acción legal de Endemol

El tema escaló luego de que el periodista Horacio Villalobos asegurara que Endemol estaría considerando demandar al influencer por encontrar "demasiadas similitudes" con sus formatos más conocidos.

Aunque no se han revelado detalles oficiales, la especulación apunta a un posible caso por plagio de concepto, lo que podría derivar en sanciones económicas importantes.

Según la legislación mexicana, este tipo de infracción puede implicar multas considerables e incluso sanciones penales, dependiendo de la gravedad del caso.

Sin postura oficial

Hasta ahora, HotSpanish no ha emitido declaraciones sobre una posible demanda, por lo que la información se mantiene en el terreno de la especulación.