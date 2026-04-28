Sergio Mayer elogia a Emiliano Aguilar, pero no gestionará su carrera

Sergio Mayer elogia a Emiliano Aguilar, pero descarta manejar su carrera

Luego de que un video en redes sociales desatara rumores sobre una posible relación profesional, Sergio Mayer aclaró su vínculo con el joven cantante Emiliano Aguilar, destacando que se trata de una conexión basada en la admiración mutua, no en un acuerdo laboral.

¿Cómo surgió la polémica?

La polémica surgió cuando el productor y diputado apareció bailando junto al nieto de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, lo que llevó a muchos usuarios a especular sobre una posible colaboración formal o incluso una representación artística.

Sin embargo, Mayer explicó que todo ocurrió de manera espontánea. Según detalló, Emiliano lo etiquetó en una publicación de Instagram y lo invitó a sumarse a un video que rápidamente se volvió viral. El también empresario describió el momento como algo "orgánico y natural", sin planeación ni fines promocionales.

Declaraciones de Sergio Mayer

Ante los rumores, Mayer fue claro al descartar cualquier rol como mánager. "Yo no manejo carreras, no soy mánager", afirmó, dejando en claro que no tiene intención de representar al joven artista.

Actualmente, el exintegrante de la política mexicana mantiene su trabajo como diputado, además de sus actividades como productor y empresario. Aunque no cerró la puerta a futuras colaboraciones en el ámbito creativo, subrayó que la gestión de artistas no forma parte de sus funciones.

Reconocimiento al talento de Emiliano

A pesar de ello, Mayer expresó admiración por el estilo de Emiliano Aguilar, a quien describió como un artista con una propuesta auténtica dentro del panorama musical actual.