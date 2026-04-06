Grupo Firme lanza su primer tema en mariachi: 'Cabrón y Medio'

Grupo Firme vuelve a marcar un hito en su carrera con el lanzamiento de "Cabrón y Medio", un tema cargado de emoción que representa su primera incursión en el género del mariachi. Esta nueva etapa reafirma su versatilidad y su capacidad para reinventarse dentro de la música mexicana.

La canción aborda las complejidades del amor, explorando sentimientos como el desamor, la nostalgia y la huella imborrable de una relación que no logró perdurar. "Cabrón y Medio" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, acompañada de un videoclip que intensifica la carga emocional del tema.

¿Qué presenta el videoclip de 'Cabrón y Medio'?

En el video, Eduín Caz aparece en un entorno de rancho tradicional, vistiendo un elegante traje de charro, símbolo icónico de la cultura mexicana. Esta imagen no solo resalta el concepto visual, sino que también rinde homenaje a sus raíces y al orgullo nacional.

El vestuario cobra un significado especial al haber sido confeccionado por el mismo diseñador que ha trabajado con grandes figuras como Vicente Fernández y Pepe Aguilar. Este detalle eleva aún más la propuesta estética del video y fortalece el tributo al mariachi.

¿Cómo reafirma Grupo Firme su compromiso con la tradición?

Con este lanzamiento, Grupo Firme no solo explora nuevos horizontes musicales, sino que también reafirma su compromiso con la tradición, llevando el género a nuevas generaciones y escenarios.