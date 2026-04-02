Lupillo Rivera y Taina Pimentel anuncian su compromiso en redes sociales

Lupillo Rivera anuncia su compromiso con Taina Pimentel

El amor volvió a sonreírle a Lupillo Rivera, quien confirmó que dará el siguiente paso en su relación con la modelo dominicana Taina Pimentel: la pareja se casará.

El anuncio se realizó a través de redes sociales, donde Pimentel compartió un emotivo mensaje acompañado de varias fotografías del momento especial. "No solo recibí un anillo, recibí una promesa... un propósito y la ilusión de una vida juntos", escribió en su cuenta de Instagram.

Las imágenes muestran a la pareja en actitud romántica; en una de ellas aparecen besándose mientras destaca el anillo de compromiso. En otra, ambos posan frente a la cámara: él con un traje negro clásico y ella con un vestido entallado en tono morado, complementado con zapatillas blancas y el cabello lacio.

"Dios guíe cada paso de nuestro amor. Te amo", agregó la modelo, dejando ver la emoción por esta nueva etapa en su vida.

¿Cómo ocurrió el compromiso?

La noticia llega apenas unos meses después de que hicieran pública su relación, a finales de 2025. El intérprete, conocido como "El Toro del corrido", ya había manifestado anteriormente su intención de formalizar su romance con Pimentel, quien es 21 años menor que él.

Desde entonces, la pareja ha compartido en redes sociales diversos momentos de su vida juntos, desde escenas cotidianas hasta viajes, algunos de ellos al país natal de la modelo.