María José Mariscal y su controversial postura sobre la educación

La joven actriz de Televisa María José Mariscal se volvió tendencia en redes sociales tras responder de forma contundente a una seguidora que le sugirió continuar con sus estudios.

La también modelo, conocida por su participación en telenovelas como Porque el amor manda, Por siempre mi amor, Mi corazón es tuyo y Sueño de amor, explicó que estudiar no encaja con el estilo de vida que ha logrado a su corta edad.

A través de redes sociales, Mariscal —de 18 años— reveló que concluyó únicamente la preparatoria y aseguró que continuar en la escuela no le permitiría mantenerse de manera independiente. "No es lo mío, definitivamente. Si ahorita estuviera en la escuela no podría vivir sola a mis 18 años con mi propio dinero", expresó la actriz, generando opiniones divididas entre los usuarios.

Declaraciones de María José Mariscal sobre la educación

Asimismo, señaló que los conocimientos adquiridos en la escuela no están relacionados con su carrera artística, la cual ha desarrollado desde pequeña. No obstante, aclaró que no busca desmotivar a otras personas a estudiar, sino compartir su experiencia personal.

La polémica aumentó luego de que sus declaraciones fueran difundidas por Univisión Famosos, provocando un debate en redes sobre la importancia de la educación frente a carreras en el medio artístico.

Impacto en redes sociales

María José Mariscal ha participado recientemente en producciones como Cita a ciegas y Gloria Trevi: Ellas soy yo, consolidando su trayectoria dentro de la televisión.