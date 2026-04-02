Kunno responde a posible demanda de Laura Zapata por daño moral

La polémica en torno a Kunno continúa tras su participación en La casa de los famosos Telemundo 2026. Luego de su salida del reality, el influencer no solo ha enfrentado críticas por su comportamiento dentro del programa, sino también una posible demanda por parte del equipo legal de Laura Zapata, derivada de un comentario que hizo sobre el secuestro que la actriz sufrió años atrás.

Todo comenzó durante una de las galas del programa, cuando Kunno lanzó un comentario polémico al referirse a Zapata como "señora autosecuestros". Esta declaración generó indignación, ya que hace referencia a un hecho delicado ocurrido en 2002, cuando la actriz y su hermana Ernestina Sodi fueron privadas de su libertad.

A raíz de estas declaraciones, el equipo legal de Laura Zapata aseguró que ya se iniciaron acciones legales por presunto daño moral y difamación. Según uno de sus abogados, las palabras del influencer fueron inapropiadas, especialmente al haberse emitido en un programa de alcance internacional.

Ante esta situación, Kunno reaccionó durante una transmisión en vivo en TikTok, donde afirmó no sentirse preocupado por una posible demanda. El creador de contenido sugirió que un proceso legal sería complicado y prolongado, además de insinuar que hay aspectos del conflicto que el público desconoce.

"Que me demanden... la gente no sabe, como si fuera tan fácil", expresó. Asimismo, calificó como "inmadura" la intención de proceder legalmente en su contra por ese comentario.

Hasta el momento, no se ha confirmado si Kunno ha recibido alguna notificación formal por parte del equipo legal de Zapata, ni se han dado nuevas declaraciones oficiales sobre el caso.

Por otro lado, el influencer también ha sido objeto de críticas por haber llorado en varias ocasiones durante el reality. Al respecto, reconoció que atravesó momentos emocionales intensos dentro del programa, pero negó que su comportamiento haya sido para llamar la atención.

"Sé que lloré mucho... pero fue por todo lo que se vivió ahí dentro", comentó.

La situación sigue en desarrollo y ha generado opiniones divididas entre el público, mientras la controversia entre ambas figuras continúa creciendo.