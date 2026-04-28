Imelda Tuñón pide disculpas a José Manuel Figueroa tras audio filtrado

Imelda Tuñón se disculpa con José Manuel Figueroa tras polémica por audio filtrado

La relación entre Imelda Tuñón, viuda de Julián Figueroa, y su cuñado José Manuel Figueroa atraviesa uno de sus momentos más tensos, luego de la filtración de un audio que desató una fuerte controversia y que ahora se dirime en los tribunales.

El conflicto escaló cuando en dicha grabación Tuñón acusó al cantante de un presunto abuso contra Julián Figueroa cuando este era menor de edad. Aunque posteriormente ofreció disculpas públicas y calificó sus palabras como un "error", la situación ha tomado un rumbo legal que parece irreversible.

¿Qué declaró Imelda Tuñón sobre el audio filtrado?

De acuerdo con Tuñón, sus declaraciones no formaban parte de una denuncia formal, sino de una conversación privada que, según explicó, ocurrió en medio de un momento de alta carga emocional. La viuda del cantante reconoció que el comentario fue inapropiado y lamentó que saliera de su entorno cercano.

Una polémica que llegó a los tribunales

La difusión del audio provocó una ola de reacciones encontradas. Ante la presión mediática, Tuñón decidió aclarar lo sucedido y pedir disculpas directamente, asegurando que todo fue producto de un "desborde emocional" derivado de la situación personal que atravesaba.

En ese periodo, explicó, enfrentaba tanto el duelo por la muerte de su esposo como una disputa legal por la herencia, además de las responsabilidades familiares, lo que la llevó a un punto límite.

José Manuel Figueroa mantiene su postura firme

Pese a las disculpas, José Manuel Figueroa ha mantenido una postura firme: no aceptará ningún acuerdo fuera de los tribunales. El cantante considera que la filtración del audio no fue accidental, sino un acto intencional para perjudicar su imagen.

Por ello, ha decidido continuar con una demanda por daño moral y ha advertido que llevará el caso hasta las últimas consecuencias.