Pati Chapoy defiende a Christian Nodal tras acusaciones en marchas 8M

La conductora de televisión Pati Chapoy generó polémica luego de pronunciarse sobre las acusaciones contra Christian Nodal, cuyo nombre apareció en un "tendedero de deudores alimentarios" durante las movilizaciones del Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México.

Durante la transmisión del programa Ventaneando, la periodista aseguró que el cantante sí cumple con la pensión para su hija Inti, fruto de su relación con la rapera argentina Cazzu. Chapoy también cuestionó las acusaciones que circularon en redes sociales y durante la protesta.

¿Qué ocurrió en las marchas del 8M?

En las marchas del 8M, algunos colectivos colocaron carteles con nombres de hombres señalados públicamente como presuntos deudores alimentarios, con el objetivo de visibilizar casos de incumplimiento en la manutención de hijos. En ese contexto apareció el nombre del intérprete, lo que generó comentarios en redes debido a su relación pasada con la cantante argentina.

¿Qué dijo Pati Chapoy sobre Christian Nodal?

Hasta ahora, no existe una resolución pública que confirme que el artista forme parte del registro oficial de deudores alimentarios. Durante el programa, Chapoy defendió al cantante y afirmó que, según su información, sí cumple con sus responsabilidades económicas, declaraciones que provocaron diversas reacciones entre los usuarios en internet.