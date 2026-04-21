José Manuel Figueroa inicia acción legal contra Imelda Tuñón: daño moral

José Manuel Figueroa inició un proceso legal en contra de Imelda Tuñón tras la difusión de un audio en el que se le señala por un presunto abuso, situación que, asegura, ha afectado su reputación.

De acuerdo con el cantante, el material habría sido filtrado de manera intencional, por lo que advirtió que buscará que se determinen responsabilidades legales correspondientes.

¿Qué declaró Imelda Tuñón sobre la demanda?

Por su parte, Imelda Tuñón sostiene que no ha recibido una notificación formal sobre la demanda y afirma que el audio corresponde a una conversación privada que no tenía como objetivo hacerse pública.

Detalles del conflicto familiar

El conflicto también ha trascendido al ámbito familiar, incluyendo desacuerdos relacionados con las cenizas de Julián Figueroa, así como diversos señalamientos entre ambas partes.

Mientras José Manuel Figueroa acusa a Tuñón de evadir el proceso legal y dañar la imagen de su familia, ella ha manifestado su inconformidad con decisiones familiares y mantiene su defensa a través de sus representantes legales.

El caso continúa en desarrollo y ha generado opiniones divididas en redes sociales.