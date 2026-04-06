Josi Cuén habla sobre su cirugía de cuerdas vocales y recuperación

Josi Cuén, exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón, reveló detalles sobre la cirugía a la que se sometió en las cuerdas vocales el pasado 25 de febrero, un procedimiento ambulatorio con láser que lo obligó a guardar reposo total por varias semanas.

Detalles de la cirugía

El cantante explicó que la intervención fue necesaria debido a una inflamación que afectaba su voz, provocando una ronquera constante. Aunque esperaba una recuperación más rápida, reconoció que el proceso ha sido gradual.

"Estoy mucho mejor, ya puedo cantar, aunque todavía me cuesta trabajo hablar. El doctor dice que es cuestión de tiempo para estar al 100%", compartió.

Temor a perder la voz

Sobre el temor a perder la voz, el intérprete aseguró que nunca sintió miedo, ya que confiaba en que la cirugía no representaba un riesgo mayor y que su problema estaba relacionado con el exceso de trabajo.

Actualmente, Josi Cuén continúa recuperándose mientras retoma poco a poco sus actividades profesionales, confiado en que pronto volverá a su mejor nivel.