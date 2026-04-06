Lupillo Rivera lanza nuevo sencillo: 'Ya Vas Carnal' en 2026

Lupillo Rivera apuesta por la nostalgia y el legado musical con el lanzamiento de "Ya Vas Carnal", una nueva versión de uno de los temas más emblemáticos de la música regional mexicana. Este sencillo marca el inicio de una etapa llena de próximos estrenos para el cantante.

La canción, grabada originalmente en 1977 por Gerardo Reyes y escrita por Juventino Villavicencio, se ha mantenido como una de las favoritas del público a lo largo de generaciones. Ahora, Lupillo Rivera le imprime su estilo único, buscando reconectar con su audiencia y rendir homenaje a sus raíces musicales.

¿Qué ofrece la nueva versión de 'Ya Vas Carnal'?

Con una narrativa que combina camaradería y desamor, esta nueva versión conserva la esencia del tema original, pero incorpora un sonido renovado que promete conquistar tanto a los seguidores de siempre como a nuevas audiencias.

El videoclip de "Ya Vas Carnal" acompaña la intensidad emocional de la canción con imágenes cargadas de sentimiento, reflejando la autenticidad del intérprete y la profundidad de la historia que relata.

Proyectos futuros de Lupillo Rivera en 2026

Este 2026 se perfila como un año clave para Lupillo Rivera, tras su destacada participación en el reality show ¿Apostarías por mí?. Ahora, el artista continúa enfocado en su música y en una agenda de presentaciones en México y Estados Unidos.

Además, prepara el lanzamiento de su gira "90´S CORRIDOS TOUR", un proyecto que promete ir más allá de un concierto tradicional, reuniendo a más de siete artistas en una experiencia que celebra una de las épocas más representativas del género.