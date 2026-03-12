Sergio Mayer planea regresar a sus actividades como diputado tras La Casa de los Famosos

El actor y político Sergio Mayer volvió a estar en el centro de la conversación luego de su reciente salida del reality show La Casa de los Famosos, donde se convirtió en el tercer eliminado de la temporada.

Su participación en el programa generó diversas críticas, principalmente por su cargo como diputado federal. Para poder ingresar al reality, Mayer solicitó una licencia indefinida a su puesto legislativo, la cual le fue concedida. Sin embargo, después de su ingreso al programa, Morena determinó suspender temporalmente sus derechos partidistas.

¿Qué declaró Sergio Mayer tras su salida?

Tras abandonar la casa, el también exintegrante del grupo Garibaldi aseguró que planea retomar sus actividades legislativas en los próximos días y que está dispuesto a enfrentar cualquier proceso interno que su partido considere necesario.

"En este momento soy diputado con licencia. La próxima semana regresaré a mis actividades, ese fue mi compromiso. Con mi partido también pedí licencia y avisé. Si consideran que debo pasar por un juicio de honor, lo haré", declaró en entrevista para el programa En Casa con Telemundo.

Proceso interno en Morena

Mayer afirmó sentirse tranquilo ante las críticas, pues considera que actuó de manera correcta durante su participación en el reality. Por su parte, la presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde, explicó que actualmente existe un proceso interno en contra del actor. En caso de que decida regresar a la Cámara de Diputados, podría hacerlo únicamente como legislador independiente mientras se resuelve su situación dentro del partido.

"Él está en su derecho de regresar, pero nosotros también tenemos el derecho de determinar si alguien ha violado los estatutos de Morena. Dado que hay un proceso en marcha, no podría reincorporarse al grupo parlamentario", declaró.

Debate en el ámbito político y del entretenimiento

La polémica en torno a la participación de Sergio Mayer en el reality continúa generando debate tanto en el ámbito político como en el del entretenimiento.