Vanessa Arias denuncia violencia psicológica en La Casa de los Famosos

La actriz y conductora Vanessa Arias se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de realizar una señal internacional de auxilio durante una emisión del reality La Casa de los Famosos.

Durante la sala de nominación, Arias aseguró estar viviendo violencia psicológica dentro de la casa. "Yo estoy sufriendo violencia psicológica", expresó, antes de levantar la mano con la palma hacia afuera, gesto que en varios países se reconoce como una señal de ayuda ante situaciones de violencia.

¿Qué ocurrió en La Casa de los Famosos?

La situación ocurrió mientras "La Jefa", voz que dirige la dinámica del programa, pedía a los participantes reducir los comportamientos agresivos dentro del reality. El ambiente, según se ha comentado, se intensificó tras la salida de Sergio Mayer del programa.

Previo a emitir sus votos de nominación, la actriz también lanzó un mensaje sobre el bullying: "El bullying no es un juego y menos entre mujeres". Posteriormente nominó a Caely, Curvy y Celinee, y abandonó la sala.

Reacciones en redes sociales

La escena provocó una fuerte discusión en redes sociales. Mientras algunos usuarios mostraron preocupación por su bienestar, otros criticaron el gesto y señalaron que, si realmente se siente violentada, podría abandonar el reality.

Tras la polémica, en la cuenta de Instagram de Vanessa Arias se compartió un mensaje aclarando que la señal no fue una broma, sino una expresión real de cómo se siente la actriz dentro del programa. En el comunicado también se informó que la producción ya fue notificada y que Arias tendría una sesión con la psicóloga del programa.

Contexto del reality show

Además, el mensaje señaló que el ambiente dentro del reality ha sido especialmente tenso, en parte por el aislamiento de los participantes, lo que puede intensificar las emociones y conflictos entre los habitantes.

La sexta edición de La Casa de los Famosos ha sido señalada por algunos espectadores como una de las más conflictivas hasta el momento, lo que mantiene el debate activo en redes sociales.