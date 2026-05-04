Michelle Lando es eliminada de La Mansión VIP en la gala del domingo

HotSpanish elimina a Michelle Lando en la recta final de "La Mansión VIP". La recta final de "La Mansión VIP" ya está en marcha y la última eliminación dejó fuera a Michelle Lando, quien no logró reunir los votos suficientes del público para continuar en el reality. La salida se dio durante la gala del domingo 3 de mayo, marcando el inicio de la semana decisiva del programa.

La eliminación de Michelle Lando en La Mansión VIP

El anuncio fue realizado por HotSpanish, quien confirmó que se trataba de la última eliminación de este formato antes de la gran final. A pesar del apoyo de figuras como Alfredo Adame, considerado uno de los competidores más fuertes, Michelle no consiguió permanecer en la competencia. Tras darse a conocer el resultado, los participantes se acercaron a despedirla y a reconocer su esfuerzo dentro del reality. Algunos coincidieron en que su reciente ingreso pudo haber influido en la falta de conexión con la audiencia.

Reacciones tras la salida de Michelle Lando

Al tomar la palabra, Michelle Lando agradeció la oportunidad y aseguró que, pese al poco tiempo, se va satisfecha con su participación. Reconoció también el papel del público como el principal decisor dentro del programa y expresó su interés por conocer la reacción de la audiencia tras su salida. Con su eliminación, "La Mansión VIP" entra en su fase final, donde los participantes restantes buscarán ganarse el apoyo del público y coronarse como el ganador de esta temporada.