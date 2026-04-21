Laura G es la novena eliminada de La Casa de los Famosos 6

La competencia en La Casa de los Famosos vivió una de sus semanas más intensas tras la salida de Laura G, quien se convirtió en la novena eliminada luego de 63 días dentro del reality.

Su salida representa un golpe importante para el Cuarto Tierra, equipo del que era uno de los principales pilares, lo que podría inclinar la balanza a favor del Cuarto Agua, aunque la competencia aún está lejos de definirse.

¿Qué ocurrió con Laura G?

Durante la semana, Horacio Pancheri obtuvo el título de Líder, mientras que Sol —participante invitada— tomó la decisión de salvar a El Divo. Esto dejó en riesgo a Kenny, Yoridan, Celinee, Stefano, Josh y Laura G, siendo esta última quien recibió menos apoyo del público.

Reacciones tras la eliminación

Tras su salida, Laura G se mostró tranquila: aseguró sentirse fiel a sus principios y confesó que no esperaba ser eliminada, señalando incluso a Caeli como una de las participantes más fuertes dentro del juego.