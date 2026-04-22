Fuerza Regida lanza canción que genera rumores sobre Kimberly Loaiza

"Todos nos shippean": la canción de Fuerza Regida que enciende rumores sobre Kimberly Loaiza

El reciente lanzamiento de "Todos nos shippean", de Fuerza Regida junto a Jesús Ortiz Paz (JOP), ha desatado una ola de especulaciones en redes sociales, donde fans aseguran que el tema podría estar inspirado en Kimberly Loaiza.

La canción narra la historia de una mujer que no es valorada dentro de su relación, algo que muchos usuarios han relacionado de inmediato con la vida personal de la influencer y su matrimonio con Juan de Dios Pantoja.

¿Qué dicen los fans sobre la canción?

Las teorías tomaron aún más fuerza luego de que JOP realizara una donación de 1.7 millones de pesos a la familia de Kimberly y comenzara a interactuar con contenido en redes que los vincula sentimentalmente.

La polémica creció cuando el cantante promocionó el sencillo utilizando la palabra "Lindura", término característico del fandom de Kimberly, lo que varios interpretaron como una clara indirecta.

Reacciones de Kimberly Loaiza

Aunque la influencer no ha hecho declaraciones al respecto, llamó la atención que dejara de seguir a JOP tras el estreno del tema, lo que muchos consideran una señal de incomodidad.

Mientras tanto, las redes siguen encendidas con teorías que apuntan desde una posible tiradera hacia Pantoja hasta un supuesto interés romántico detrás de la canción.