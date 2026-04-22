Pepe Aguilar aclara rumores de separación entre Ángela y Nodal

Pepe Aguilar rompe el silencio sobre los rumores de crisis entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

En los últimos días, han circulado versiones sobre una presunta separación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, lo que incluso ha desatado especulaciones sobre una posible cancelación de su boda.

Los rumores surgieron tras la polémica generada por el video "Un Vals", en el que algunos usuarios aseguran que la modelo guarda cierto parecido con Cazzu, expareja del cantante, lo que avivó aún más las teorías en redes sociales.

¿Qué declaró Pepe Aguilar?

Ante esta situación, Pepe Aguilar fue cuestionado al respecto, pero prefirió mantenerse al margen, dejando claro que no es vocero de su hija y que no le corresponde hablar de su vida personal.

Comunicado de la familia Aguilar

Por su parte, la familia Aguilar emitió un comunicado en el que desmienten cualquier vínculo de Ángela con los rumores, asegurando que la joven cantante continúa enfocada en su carrera musical. Prueba de ello es el reciente lanzamiento de su sencillo "China de los Ojos Negros".