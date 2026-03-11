Los Tucanes de Tijuana sorprenden en concierto de Matisse en el Auditorio Nacional

Los Tucanes de Tijuana sorprenden junto a Matisse en el Auditorio Nacional.

La agrupación Los Tucanes de Tijuana protagonizó uno de los momentos más ovacionados durante el concierto de Matisse en el Auditorio Nacional, donde se presentaron como invitados especiales y encendieron al público con algunos de sus temas más populares.

La sorpresa de la noche

La noche marcó el arranque de la gira "El Ayer" de Matisse, quienes prepararon varias sorpresas para sus seguidores. Una de las más celebradas fue la aparición de la icónica banda norteña, con quienes interpretaron el tema "Ando Bien Agusto", provocando una fuerte ovación entre los asistentes.

El entusiasmo del público continuó cuando Los Tucanes de Tijuana interpretaron su clásico "La Chona", uno de los himnos más representativos del regional mexicano. Durante su participación también sorprendieron con canciones como "Amor Platónico", que mantuvieron el ambiente festivo dentro del recinto.

La vigencia de Los Tucanes de Tijuana

Con esta aparición especial, la agrupación reafirma su vigencia dentro del género y continúa fortaleciendo su conexión con nuevas generaciones de seguidores.

Actualmente, Los Tucanes de Tijuana siguen recorriendo distintos escenarios con su gira "Tucanes Time 2026", que continuará el 13 de marzo en el Legends Casino Event Center de Toppenish, Washington, y el 14 en Reno, Nevada, fechas que ya registran boletos agotados.

Además, la banda tiene programada su participación en el Festival Sueños en Chicago, como parte de una agenda internacional que los llevará por Estados Unidos, México, Sudamérica y Europa.

Con cada presentación, la agrupación continúa consolidando su legado dentro de la música regional mexicana y ampliando su alcance entre nuevas audiencias alrededor del mundo.