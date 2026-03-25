Adrián Marcelo acusa a Poncho de Nigris de usar a sus hijos en redes

Adrián Marcelo arremete contra Poncho de Nigris y lo acusa de usar a sus hijos para generar contenido

Los creadores de contenido Poncho de Nigris y Adrián Marcelo volvieron a protagonizar una fuerte discusión en redes sociales, reavivando su polémica con mensajes que rápidamente se hicieron virales.

¿Cómo ocurrió el conflicto?

El conflicto comenzó cuando Poncho de Nigris publicó en X un mensaje en el que aseguró que el verdadero éxito en su vida está en su familia, lanzando lo que muchos interpretaron como una indirecta hacia quienes "buscan peleas por vistas".

La publicación provocó la reacción inmediata de Adrián Marcelo, quien respondió de forma contundente. El conductor lo acusó de utilizar a sus hijos como parte de su contenido en redes, señalando que comenzó a exponerlos desde que eran pequeños.

Reacciones en redes sociales

Además, el youtuber también hizo referencia a la relación familiar de De Nigris, mencionando la distancia con su hija mayor, lo que elevó aún más la tensión entre ambos. La disputa generó diversas reacciones entre usuarios, quienes se dividieron entre quienes apoyan a uno u otro, mientras la polémica continúa creciendo en el entorno digital.

Cabe recordar que Poncho de Nigris es padre de cuatro hijos: Ivanna, fruto de su relación con Lucy Garza, así como Ponchito, Isabella y Toñito, nacidos de su matrimonio con Marcela Mistral.