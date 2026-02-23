Regreso de Esteban y Lauro: nuevo sencillo y 25 años de historia en Durango

El regreso que celebra 25 años de historia: Esteban y Lauro relanzan "Lo Dice Tu Mirada"

El dúo duranguense Esteban y Lauro marca el inicio de una nueva etapa artística con el lanzamiento de "Lo Dice Tu Mirada", sencillo que simboliza no solo su regreso a la escena musical, sino también la conmemoración de 25 años de trayectoria.

Esta nueva fase llega acompañada de su reciente firma con VIZUAL, alianza estratégica que permitirá que su catálogo musical alcance audiencias globales a través de plataformas digitales.

Originarios de San Juan del Río, Esteban Villegas y Lauro Arce comenzaron su camino artístico hace más de tres décadas como estudiantes de la Escuela de la Música Mexicana. Participaron activamente en disciplinas como canto, música, teatro y danza. Fue durante el tradicional evento cultural conocido como La Callejoneada donde consolidaron su identidad artística y una amistad que, años más tarde, daría vida al dúo.

A finales de los años noventa formalizaron su proyecto musical, convirtiéndose en parte esencial del auge del pasito duranguense. "Lo Dice Tu Mirada" se posicionó como uno de los temas más representativos de aquella etapa, consolidándose como referente para toda una generación del regional mexicano.

Su carrera los llevó a escenarios nacionales e internacionales, con presentaciones destacadas en la Arena México y una estancia cultural en Cuba, fortaleciendo el intercambio artístico. Además, fueron nominados como Artista Revelación en los Premios Furia Musical, reafirmando su presencia en la escena regional.

En paralelo a su carrera musical, ambos han desarrollado una destacada labor en el ámbito público y social. Esteban Villegas, médico de profesión y actual Esteban Villegas Villarreal, ha combinado su vocación de servicio con su pasión por la música. Por su parte, Lauro Arce ha impulsado el desarrollo cultural mediante la organización de ferias y espectáculos, manteniendo viva la esencia artística que dio origen al proyecto.

La firma con VIZUAL se concretó a finales de enero en Durango, México, en un encuentro donde el dúo presentó su repertorio completo, listo para su distribución digital. Para Esteban y Lauro, esta alianza representa la oportunidad de compartir con nuevas generaciones el arte que nació como una extensión natural de sus pasiones: la música, el servicio público y el compromiso social.

Víctor Zambrano, representante de la alianza, expresó:

"Es un orgullo unir cultura, música y liderazgo en esta alianza que fortalece el impulso y talento mexicano desde Durango hacia nuevas audiencias globales, elevando nuestra identidad sin fronteras."

Con este lanzamiento, Esteban y Lauro no solo reviven uno de los temas más emblemáticos de su historia, sino que abren oficialmente un nuevo capítulo que proyecta su legado desde Durango hacia el mundo digital.

A 25 años de haber formalizado su proyecto, siguen cantando donde todo comenzó: con el corazón y con la convicción de que la música es un puente que une generaciones.