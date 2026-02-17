Mariana Seoane acompaña a Aarón y su Grupo Ilusión en el Teatro Cantoral

Aarón y su Grupo Ilusión conquista el Teatro Cantoral con una noche romántica

En el marco de la celebración de San Valentín, Aarón y su Grupo Ilusión ofreció un espectáculo lleno de romanticismo, baile y energía en el Teatro Cantoral de la Ciudad de México, donde logró convertir la velada en una auténtica fiesta para sus seguidores.

Desde los primeros acordes, el concierto destacó por su cuidada producción sonora y audiovisual, creando una experiencia envolvente para el público. El show incluyó un despliegue visual atractivo, con un ballet que lució vestuarios en vibrantes colores y algunos efectos luminosos que aportaron dinamismo al escenario. Además, los integrantes de la agrupación realizaron cambios de vestuario que sumaron frescura al espectáculo.

¿Qué sorpresas ofreció el concierto?

Fieles a su estilo, la agrupación puso a bailar a los asistentes al ritmo de la cumbia que los ha consolidado en la escena musical, pero también sorprendió al integrar matices sinfónicos y sones tradicionales, enriquecidos con la participación de Arpa de México, logrando una fusión que amplió la propuesta musical de la noche.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el público coreó éxitos como "Destilando Amor" y "Embrujo", este último interpretado junto a su invitada especial, Mariana Seoane, desatando la euforia entre los asistentes.

Durante el concierto también presentaron temas inéditos como "Me Enamoré" y "Ya No", además de nuevas colaboraciones junto a "La Niña Buena", entre ellas "Yo Te Pido Amor", canción que próximamente será lanzada de manera oficial en plataformas digitales.

¿Qué planes futuros tiene el grupo?

La noche sirvió además como escenario para la grabación de material audiovisual que formará parte de futuros lanzamientos del grupo, marcando así una nueva etapa en su trayectoria.

Como anuncio especial, la agrupación reveló que participará en el Vive Latino 2026 el próximo 14 de marzo, donde compartirán escenario con una banda invitada —cuyo nombre aún no ha sido revelado— para interpretar dos de sus temas más emblemáticos, en lo que promete ser un encuentro musical memorable.