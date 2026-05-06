Juan González y Elia Martínez celebran 50 años de amor en Monclova

Rodeados de su familia y sus amistades más cercanas, Juan González y Elia Martínez celebraron su 50 aniversario de vida matrimonial en un ambiente de amor y cariño.

La celebración dio inicio con ceremonia religiosa que tuvo lugar en la capilla Sagrado Corazón de Jesús donde renovaron sus votos matrimoniales en presencia de su familia, en la cual estuvieron presentes sus hijos Emmanuel, Priscila, Ivette y Juan Carlos, quienes fueron parte fundamental de este importante momento.

La ceremonia religiosa tuvo lugar en la capilla Sagrado Corazón de Jesús. Posterior a la ceremonia, este suceso fue motivo para una gran fiesta que se realizó en un elegante salón de la localidad donde los festejados recibieron felicitaciones, múltiples muestras de cariño y bonitos presentes.

Una cena-baile fue el marco de innumerables momentos especiales, divertidos y conmovedores que compartieron los presentes con los festejados.

Familia y amigos se unieron a la celebración en un elegante salón local. En la velada estuvieron presentes los hermanos del novio: Catalina, Dora, Rosa, Sandra y Roberto González, así como los hermanos de la novia, Elvira y Pedro Martínez, así como por sus adorados nietos, quienes compartieron la dicha de ver consolidado este ejemplo de amor duradero.

Durante la celebración no pudo faltar la presencia de la familia Almanza González, quienes se unieron a los festejos para felicitar a los homenajeados por este significativo logro en su vida matrimonial.