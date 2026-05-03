La Acerera 88.1 FM celebra el Día del Niño en Monclova

En el marco del Día del Niño, la radiodifusora La Acerera 88.1 FM organizó un emotivo y divertido festejo dedicado a los más pequeños, quienes disfrutaron de una jornada llena de alegría y sorpresas.
El evento, preparado por el personal de la estación, ofreció una variedad de actividades pensadas para el entretenimiento de niñas y niños. Durante la celebración, no faltaron las golosinas, el tradicional pastel, regalos, pintacaritas y dinámicos juegos que mantuvieron a los asistentes entusiasmados de principio a fin.
Los pequeños, acompañados por sus padres, participaron activamente en cada una de las actividades, mostrando sonrisas y entusiasmo mientras bailaban y jugaban en un ambiente familiar y festivo.
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Con este tipo de iniciativas, La Acerera 88.1 FM reafirma su compromiso con la comunidad, promoviendo espacios de convivencia y celebración para las familias, especialmente en fechas tan significativas como el Día del Niño.