La Acerera 88.1 FM celebra el Día del Niño en Monclova

En el marco del Día del Niño, la radiodifusora La Acerera 88.1 FM organizó un emotivo y divertido festejo dedicado a los más pequeños, quienes disfrutaron de una jornada llena de alegría y sorpresas.

El evento, preparado por el personal de la estación, ofreció una variedad de actividades pensadas para el entretenimiento de niñas y niños. Durante la celebración, no faltaron las golosinas, el tradicional pastel, regalos, pintacaritas y dinámicos juegos que mantuvieron a los asistentes entusiasmados de principio a fin.

Los pequeños, acompañados por sus padres, participaron activamente en cada una de las actividades, mostrando sonrisas y entusiasmo mientras bailaban y jugaban en un ambiente familiar y festivo.

1 / 20 2 / 20 3 / 20 4 / 20 5 / 20 6 / 20 7 / 20 8 / 20 9 / 20 10 / 20 11 / 20 12 / 20 13 / 20 14 / 20 15 / 20 16 / 20 17 / 20 18 / 20 19 / 20 20 / 20 ❮❯

Con este tipo de iniciativas, La Acerera 88.1 FM reafirma su compromiso con la comunidad, promoviendo espacios de convivencia y celebración para las familias, especialmente en fechas tan significativas como el Día del Niño.