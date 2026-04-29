Nicolás Rodríguez celebra su cumpleaños número 9 en familia

Rodeado del cariño de su familia y amigos, el pequeño Nicolás Rodríguez García festejó su cumpleaños número 9 con una divertida celebración que estuvo llena de sorpresas y momentos especiales.

Sus papás, Elena María García y Antonio Rodríguez, fueron los encargados de organizar cada detalle para consentir al cumpleañero, quien disfrutó al máximo de su día.

Sus hermanitos Antonio y Constanza fueron los primeros en felicitarlo y compartir con él su alegría entre juegos y risas. Además, fue consentido por sus abuelitas, Isaura Reyna Martínez por parte paterna y María Elena García Presas por parte materna, quienes aprovecharon esta significativa ocasión para brindarle abrazos y buenos deseos.

Entre los invitados especiales también se encontraban su tía Karina Rodríguez junto a su prima Karina Martín, así como su tía Anahí García; sus amigos Adrián, Aquiles, Ceberino, Carlos y Samuel, quienes hicieron de la celebración un momento aún más especial con juegos, pastel y muchas sonrisas.