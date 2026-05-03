María José celebra sus XV años: fiesta y amor en Monclova

Rodeada de cariño y amor, María José compartió su alegría al llegar a sus esperados XV años de vida, luciendo su elegante vestido y destacando su juvenil belleza.

Familiares y amistades acompañaron a la quinceañera en la ceremonia religiosa que tuvo lugar en la iglesia Nuestra Señora del Refugio. Estuvo acompañada por sus padres, José Emmanuel Martínez y Rocío Berenice; sus hermanos, José de Jesús y José Emmanuel, quienes dieron gracias al creador por sus bendiciones en su vida.

Durante la celebración también estuvieron presentes sus abuelos paternos, Demetrio Martínez y Juana Contreras, quienes compartieron con gran emoción este importante momento en la vida de su nieta. Asimismo, se dieron cita sus tíos Rosa María y Roberto, así como Irma Cortés y Hugo López, quienes acompañaron a la festejada con muestras de afecto.

Con una gran fiesta, dicho acontecimiento fue celebrado en un elegante salón donde María José fue recibida con efusivas muestras de cariño, abrazos y regalos. Posterior a su primer vals y el tradicional brindis, los invitados compartieron una cena-baile donde surgieron emotivos momentos que hicieron una inolvidable velada.