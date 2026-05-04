Rafael Tadeo Castillo celebra su primera comunión en La Salle

Un acontecimiento muy especial se dio para Rafael Tadeo Castillo quien vivió uno de los momentos más significativos de su vida al recibir a Cristo por primera vez.

La ceremonia de la Primera Comunión tuvo lugar en una misa celebrada en el Colegio La Salle donde estuvo acompañado de sus seres queridos, en especial por sus padres Rafael Castillo y Vanessa Zepeda, quienes se mostraron orgullosos de este importante paso en la vida espiritual de su hijo.

Como madrina, Gloria Rodríguez tuvo un papel destacado, brindándole su apoyo y compromiso espiritual en esta nueva etapa con la promesa de llevarlo por el camino de la fe y de los mandatos de Dios.

Dicho suceso fue celebrado por la familia en un cálido festejo donde la familia y amistades cercanas compartieron la alegría de la familia.

Entre los presentes estuvieron sus queridas primas Amelia y Antonella, las abuelas y tías: la señora Gloria, la abuela Olga, la tía Susana y la abuela Elvira, así como sus tías Marlyn y Olguita, quienes no dejaron de consentir al festejado.

Entre los invitados se dieron cita Carlos Herrera y Lupita Villarreal, además de integrantes de las familias Castillo Rodríguez y Castillo Alcázar, quienes acompañaron a Rafael Tadeo en este día tan especial donde las felicitaciones, buenos deseos y muestras de cariño no se hicieron esperar para el nuevo comulgante.