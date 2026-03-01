Familia y amigos festejan los 60 años de Martha Peña Barco

En un ambiente lleno de cariño y gratos recuerdos, Martha Peña Barco celebró sus 60 años rodeada del afecto de familiares y amistades cercanas, quienes se dieron cita para acompañarla en esta fecha tan especial.

La festejada compartió emotivos momentos junto a su hermana Roxana Patricia Peña Barco y su prima María Eugenia, quienes le expresaron sus mejores deseos y destacaron su calidad humana y espíritu siempre solidario.

Entre las invitadas especiales se encontraban sus sobrinas Laura Cecilia Ríos Peña y Roxana Ortiz Peña, orgullosas de celebrar la vida y ejemplo de su querida tía. También estuvieron presentes sus comadres Mariana y Nely García de González, quienes han sido parte importante de su historia y le reiteraron su cariño incondicional.

La celebración contó además con la compañía de sus amigas Alma, Martha, Anabel Gutiérrez y Jatziri, quienes compartieron anécdotas, risas y brindaron por muchos años más de salud y felicidad.

De igual manera, su prima María de los Ángeles Santos Huerta se sumó a los festejos, haciendo de esta reunión un momento aún más significativo.

Entre abrazos, buenos deseos y un emotivo brindis, Martha Peña Barco celebró seis décadas de vida plena, dejando claro que lo más valioso son los lazos de amor y amistad que la acompañan en cada etapa.