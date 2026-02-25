Angélica Denisse Martínez celebra su baby shower en Monclova

Momentos conmovedores se vivieron en el baby shower que se realizó en honor a Angélica Denisse Martínez, quien se encuentra en la dulce espera de su primer bebé que será varoncito y llevará por nombre de Juan Bernardo, cuyo nacimiento está previsto para los últimos días del mes de marzo.

La futura mamá estuvo acompañada en todo momento por su esposo, Gustavo Montoya, quien compartió la alegría de esta nueva etapa que están por comenzar como familia.

El festejo fue organizado con cariño por la futura abuelita, Norma Angélica Mancilla, quien cuidó cada detalle para que la tarde fuera inolvidable. También estuvieron muy pendientes de la festejada su hermana, Evelyn Ximena Martínez; su suegra, Rosa Irma De Luna y su cuñada Viviana Montoya, quienes la colmaron a la festejada de atenciones y buenos deseos.

Entre las invitadas que se dieron cita para compartir esta fecha tan especial se encontraban Cynthia Ramírez y Minerva Garza, quienes disfrutaron de una agradable convivencia.

Durante la reunión se ofrecieron deliciosos bocadillos y se realizaron divertidas dinámicas alusivas a la próxima llegada del pequeño Juan Bernardo. Sin duda, fue una tarde llena de cariño, ilusión y bendiciones para la futura mamá y su familia, quienes cuentan los días para darle la bienvenida al nuevo integrante del hogar.