La llegada de Roberta Amelie se festeja en un emotivo baby shower

Con gran ilusión y rodeada del cariño de familiares y amigos, Marisela celebró un hermoso baby shower en honor a la próxima llegada de su segunda hija, quien llevará por nombre Roberta Amelie y nacerá aproximadamente a principios de marzo.

La feliz mamá compartió este momento tan especial junto a su esposo, Roberto, y su primogénita, Marissa, quienes están sumamente emocionados de tenerla entre sus brazos a la nueva integrante de la familia.

La celebración fue organizada con esmero por los papás de Marisela, José Antonio y Soledad, así como por su esposo, cuidando de cada detalle para que la futura mamá disfrutara de una tarde inolvidable.

También contaron con la presencia de los suegros, Luis Fernando Vélez Aguirre y Laura Esther Flores Zárate; la suegra Laura Esther; las cuñadas Laura Sofía Vélez Flores y Karina Valerio; así como la hermana de la festejada, Marysol, quienes acompañaron a Marisela con cálidos abrazos, consejos y los mejores deseos para esta nueva etapa.

La reunión tuvo lugar en un exclusivo salón de eventos donde abundaron los buenos deseos, detalles encantadores y un ambiente de amor familiar, en espera de la llegada de la pequeña Roberta Amelie, quien ya es profundamente esperada y amada.