Landon Ruiz celebra su cumpleaños rodeado de familia y amigos

Rodeado del cariño de su familia y amigos, el pequeño Landon Ruiz García celebró sus 9 años con una alegre fiesta llena de sorpresas, risas y mucha diversión.

Sus padres, Evertt Ruiz y Mónica García, fueron los encargados de organizar todos los detalles para que este festejo fuera inolvidable.

Los abrazos, regalos y felicitaciones no faltaron para el cumpleañero a quien le cantaron las mañanitas en su mesa principal decorado con la temática de aeronáutica espacial, detalle que encantó al pequeño Landon.

La primera en felicitarlo fue su hermana Aliyah Ruiz García, quien no dejó de acompañarlo y compartir su felicidad; el abuelo Alejandro García también estuvo presente, brindando abrazos y buenos deseos para el cumpleañero: se sumaron también primos y amigos, quienes participaron con entusiasmo en los juegos, compartiendo la piñata y compartiendo el pastel y golosinas.

Entre los invitados especiales se encontraban sus tías Gloria Villanueva y Julieta Martínez, así como Guadalupe, Rosa, Yaneth, Elia, Tania, Margarita, Mirza y Cristina, quienes consintieron al pequeño con regalos y muestras de cariño.

Entre charlas, risas y merienda transcurrió la tarde en que Landon vivió singulares y divertidos momentos que seguramente recordará de por vida.