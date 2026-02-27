Allison Mireles celebra sus XV años con emotiva ceremonia en Monclova

Rodeada del cariño de familiares y amigos, Allison Valentina Mireles celebró sus XV años con una cálida ceremonia religiosa que tuvo lugar en la Parroquia de Santiago Apóstol, donde agradeció al creador por la dicha de llegar a esta etapa tan especial en su vida.

La bella quinceañera en todo momento estuvo acompañada por su mamá, Mitzary Castro, quien a su vez recordó con amor a su papá, Leonardo Daniel Mireles (†), cuya presencia estuvo en el corazón de cada momento significativo. También la acompañó su hermano, Giovani Daniel, quien compartió con ella la alegría de este día inolvidable.

La festejada contó además con la bendición y el cariño de sus abuelos: María Cristina Ramírez, abuela paterna, y Sostenes Castro Ramos, abuelo materno, así como de sus primos y demás familiares que se dieron cita para acompañarla.

Al término de la ceremonia, familiares y amistades se trasladaron a un exclusivo salón de eventos donde Allison fue presentada en sociedad, luciendo radiante y feliz. La velada continuó con un emotivo brindis en el que la quinceañera agradeció a los presentes por ser parte de su vida y compartir con ella este sueño hecho realidad.

La celebración siguió con una elegante cena-baile, en la que no faltaron los buenos deseos, la música y la alegría que hicieron de esta noche un recuerdo imborrable para Allison Valentina Mireles Castro y todos sus invitados.