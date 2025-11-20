Don Rafael Martínez Garza celebra su cumpleaños 80 en Monclova

El pasado fin de semana, se vivió un cálido y fraternal ambiente en el 80º cumpleaños de don Rafael Martínez Garza, quien fue el consentido del día por la familia que se reunió para homenajearlo en esta fecha tan especial.

El festejado estuvo acompañado de su esposa, Magdalena Gómez, y de sus hijas, Brenda Martínez y Rosario Martínez, quienes organizaron una velada llena de detalles, música y momentos significativos para el festejado.

Entre los asistentes destacó la presencia de la familia Boone Martínez, la familia Torres Rodríguez y la familia Torres Pape, quienes compartieron la alegría de este importante acontecimiento. También estuvieron presentes Rosario y su esposo Erasmo Torres, hija y yerno del festejado, quienes expresaron su cariño a través de un emotivo mensaje dedicado al patriarca de la familia.

La noche transcurrió entre abrazos, fotografías y anécdotas que recordaron la trayectoria y el legado familiar de don Rafael, culminando con un brindis por muchos años más de salud y dicha.