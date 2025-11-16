Elías Hernández celebra su octavo cumpleaños en Monclova con temática Roblox

Un salón de eventos sociales decorado con la temática de Roblox fue el escenario perfecto para celebrar el octavo cumpleaños de Elías Hernández, quien disfrutó de una tarde llena de juegos, risas y momentos especiales en compañía de sus seres queridos.

Sus padres Francisco y Paola acompañaron a su hijo durante todo el festejo, atentos a cada detalle para que su hijo viviera un día inolvidable. También estuvo presente su querida abuela materna, Bertha Gutiérrez, así como sus abuelos Juan y Norma, quienes no dejaron de consentirlo en todo momento.

Los padrinos Viridiana Alvarado y Manuel Fierros se unieron a la celebración, acompañando a Elías en este día tan especial. No podían faltar sus hermanos, Leonel y Ángela, quienes fueron los primeros en felicitarle y darle abrazos.

La familia Hernández Molina junto a los invitados le cantaron las mañanitas a Elías, además de celebrar con entusiasmo llenando de regalos y buenos deseos al cumpleañero, quien, entre diversión y sorpresas, vivió una tarde inolvidable.