Alondra Rojas celebra su baby shower en Monclova por la llegada de Ainhoa

Alondra Rojas recibió muestras de cariño y buenos deseos en su emotivo baby shower.

Por Carlos Herrera - 18 noviembre, 2025 - 06:36 p.m.
La dicha e ilusión vive en el corazón de Alondra Rojas, quien fue celebrada en un encantador baby shower con motivo de la próxima llegada de su primer bebé, que será niña y la llamarán Ainhoa, cuyo nacimiento está previsto para el 2 de diciembre.

 

La reunión, preparada con esmero por su suegra Irma García, reunió a familiares y amigas muy cercanas, quienes acompañaron a la festejada en este momento tan especial.

Entre las asistentes destacaron su esposo Roberto Reyes, su mamá Esperanza Ávila, su hermana Rubí Rojas y su cuñada Paola Montemayor, sus amigas más cercanas, Edna y Michelle, además de tías e invitadas que se unieron a la alegre celebración.

 

Entre risas, juegos, sorpresas y emotivas muestras de afecto, la futura mamá disfrutó de una velada llena de ternura y felicitaciones, en la que todos expresaron sus mejores deseos para la pronta llegada de la esperada Ainhoa.

