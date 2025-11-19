Ramiro Cedillo y Génesis Anahí Estrada celebran su boda en Monclova

Conmovedores y especiales momentos reinaron en el Santuario de Guadalupe, donde Ramiro Cedillo y Génesis Anahí Estrada unieron sus vidas en sagrado matrimonio en una solemne misa. Familiares y amigos estuvieron presentes.

La radiante novia, tomada del brazo de sus padres, Homero Estrada y Matilde Lira, recorrió la pasarela hasta el altar para expresar su consentimiento de aceptar como esposo a Ramiro. De igual manera, correspondió el novio, quien también fue acompañado por sus padres, Ramiro Cedillo y Lucía Casas, igualmente orgullosos, acompañaron a su hijo en este día tan especial.

Posterior a la misa, la gran recepción estuvo llena de muestras de cariño por parte de sus seres queridos. Entre los asistentes destacaron los hermanos y primos de los novios: César, Lluvia, Emili, Dbanhi y Alondra; los tíos Ricardo Rodríguez y Olga Hiracheta, quienes se mostraron entusiasmados y participativos durante toda la velada, compartiendo el amor y la alegría que los nuevos esposos viven en su nueva etapa de vida.