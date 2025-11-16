Marisol Moreno celebra su baby shower en Cali por la llegada de Patricio

En el Salón Cali se llevó a cabo un tierno y alegre baby shower para celebrar la próxima llegada de Patricio, quien nacerá en diciembre. Será el segundo hijo de la festejada, cuya primera alegría es su pequeño Marcel.

La homenajeada, Marisol Moreno, disfrutó de una tarde llena de amor y buenos deseos, acompañada de su esposo Fernando Macías, así como de su querida familia: su mamá Luz Martínez, su hermana Rocío Moreno y su cuñada Erika Macías.

También se dieron cita primas y tías, además de un alegre grupo de amigas quienes colmaron a Marisol de felicitaciones, consejos y detalles para recibir a su futuro bebé.

La celebración transcurrió entre juegos, dulces, decoraciones en suaves tonos azul pastel y un ambiente de gran cariño, marcando un momento especial para la familia que espera con emoción la bendición del pequeño Patricio.